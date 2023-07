Trains : des petits prix pour aller ou et quand ?

Délaisser sa voiture pour voyager en petit prix en Intercités cet été, de nombreux vacanciers pourraient se laisser tenter cet été. Comparés aux prix pratiqués ces dernières semaines par la SNCF, les billets à 19 euros sont plus qu'attendus par certains. C'est notamment le cas à Toulouse où des voyageurs en profitent en cette période de vacances. Cette mesure est un coup de pouce pour le budget vacances, mais à condition d'accepter de voyager plus lentement qu'en TGV. Ce qui n'arrange pas les affaires de certaines personnes. Cette promotion est financée par l'État qui va verser à la SNCF la différence avec les prix réels pratiqués. Il n'est pas sûr que tout le monde puisse en profiter. Les 200 000 trajets proposés sont l'équivalent de deux week-ends de départs en vacances sur huit. Les Intercités ne touchent qu'une partie de tous les billets de train puisqu'ils ne circulent pas partout dans l'Hexagone. Les billets à prix réduit sont d'ores et déjà disponibles sur le site de la SNCF ou en boutique. Sont concernés les trajets prévus entre ce vendredi et le jeudi 31 août. Nous avons une semaine pour en profiter. L'opération pourrait être renouvelée si c'est un succès. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Petit, M. Larradet