Trains déserts : la SNCF brade ses billets

Les trains qui circulent actuellement sont loin d'être complets, voire quasiment vides. Les usagers ont clairement changé leurs habitudes et la SNCF doit donc les reconquérir. Elle vient de mettre en vente cinq cent mille billets à moins de 40 euros. Cette opération à prix cassé, qui dure encore huit jours, suffira-t-elle à faire revenir les voyageurs dans les trains ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.