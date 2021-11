Trains en retard : le fléau des bagages abandonnés

Un message radio a alerté cet après-midi l'équipe cynophile de la gare de Lyon. Le trafic a été aussitôt interrompu. Les hommes de la sûreté ferroviaire de la SNCF ont dû intervenir au plus vite à l'aide d'un chien spécialement dressé pour détecter les explosifs. Cette fois, tout va bien. La valise oubliée sera rapportée aux objets trouvés. L'opération n'a duré que dix minutes, mais le retard sera plus important lorsqu’une équipe de déminage doit intervenir. Les objets abandonnés sont la première cause de retard sur le réseau ferroviaire. Depuis le début de l'année, 9 000 trains ont été retardés, 1 000 autres supprimés en raison d'un colis suspect, soit deux fois plus qu'il y a 3 ans. Le masque et le pass sanitaire sont parmi les causes avancées. Ces mesures rendraient les voyageurs plus distraits. La SNCF compte 35 brigades cynophiles. Chaque année, leurs interventions coûtent 3,5 millions d'euros. Plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser les voyageurs : affiche en gare, stickers et annonce vocale. Cela n'empêche pourtant pas certains d'avoir la tête ailleurs. Des oublis qui peuvent vous coûter cher. Si le bagage n'a pas d'étiquette, l'amende peut aller jusqu'à 200 euros. TF1 | Reportage A. Barth, T. Leproux, N. Yildiz Bednarick, S. Maloiseaux