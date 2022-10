Trains gratuits : des couacs en série

Sur le papier, tout aurait dû se passer comme sur des roulettes, que ce soit en Occitanie, avec les billets à un euro ou même avec ceux gratuits en Auvergne Rhône-Alpes. Des mesures coup de pouce pour économiser son carburant. À Montpellier par exemple, le billet de train régional à un euro valait tellement le coût que l'affluence a été record. Au total, 42 000 voyageurs ont voulu profiter de l'occasion aujourd'hui, c'est près de quatre fois plus qu'un samedi ordinaire. Des trains bondés et une offre qui n'a pas pu profiter aux derniers arrivés comme un groupe d'amis qui souhaitait passer leur journée sous le soleil de Sète, à 30 kilomètres de là. Avec trois quarts des billets achetés seulement dans la matinée de ce samedi 15 octobre en dernière minute, la SNCF reconnaît une erreur logistique face à pareille affluence. Du côté de la région Auvergne Rhône-Alpes, 1 300 trains TER et 800 cars interurbains sont gratuits ce week-end, mais là encore, ni les bornes, ni l'application SNCF ne proposaient de billet gratuit à imprimer ce matin. Mais que les voyageurs du jour se rassurent, tous les billets achetés à prix fort seront remboursés et une nouvelle organisation est prévue dimanche, histoire de voyager et de profiter sereinement du beau temps annoncé. TF1 | Reportage G. Frixon, L. Cloix, A. Flament