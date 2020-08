Trains : les voyageurs s'adaptent à la canicule

Dans cette quête de fraîcheur, les trains sont aussi bondés de monde. Au total, plus de 260 000 voyageurs sont attendus au départ de la gare de Lyon, à Paris, ce week-end. Avant de monter dans l'engin, la bouteille d'eau est indispensable. Les boutiques et les distributeurs sont également dévalisés. Face à la canicule et au coronavirus, la SNCF recommande aux passagers de prendre leurs précautions, notamment avec le port du masque et l'hydratation.