Trains régionaux : des abonnés mécontents malgré le geste financier de la SNCF

Près d'un mois après le début de la grève, la SNCF a fait un geste commercial pour les abonnés des trains régionaux. L'entreprise ferroviaire va réduire de 50% au mois de juin prochain le prix de leurs abonnements. Cependant, la décision n'a pas suffi à calmer le mécontentement des usagers. D'autant plus que la grève redémarre ce vendredi 27 avril, avec un taux de grévistes qui serait, en revanche, moins important qu'au début du conflit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.