Trains retardés : pagaille dans le Sud-ouest

Des heures de retard en gare et des voyageurs qui ont eu le temps d'observer la campagne. Journée noire pour des centaines de clients de la SNCF. Origine du problème : la rupture d'une alimentation électrique qui a obligé à mettre un train à l'arrêt avant de transférer ses occupants dans un autre train jusqu'à Bordeaux. Toute la journée, la circulation était maintenue sur une seule voie. Bilan : de nombreuses heures de retard. "Elles étaient très longues. En plus, nous venons de Bruxelles quand même", "mais les gens de la SNCF sont super gentils, six heures de retard", ont réagi devant notre caméra deux voyageurs belges. Des retards parfois conséquents pour certains voyageurs avec l'incertitude d'arrivée à temps à destination. "En fait, on doit arriver à la gare de Bordeaux à 18h25, et on a treize minutes pour changer de quai. Il y a plus trente minutes de retard, du coup, on ne pourra pas prendre celui-là à Bordeaux", déplore un autre voyageur. La réparation s'est terminée à 16 heures. En cas de retard supérieur à quatre heures, la SNCF promet une compensation jusqu'à une fois et demie le prix du billet. TF1 | Reportage E. Braem, R. Dybiec