Traitement anti-Covid : la pilule de Merck suscite l’espoir

Ces pilules rouges constituent peut-être une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie. Le Molnupiravir est constitué d'antiviraux qui agissent en empêchant le virus de se répliquer. L'intérêt est double : permettre aux personnes déjà atteintes du Covid de ne pas développer de symptômes graves, mais aussi de limiter les contaminations. "C'est un traitement qui se prend rapidement et dès le premier symptôme clinique. Donc, il faut faire un test le plus vite possible et se tourner vers son médecin généraliste. Ensuite le traitement, à base de comprimé, dure 5 jours", explique Philippe Bonnard, directeur médical de Merck. Le laboratoire américain s'appuie sur les analyses intermédiaires d'un essai clinique de phase 3, la dernière du processus. Il a été pratiqué sur 775 patients. Résultat, chez les personnes sous traitement, on dénombre 50% d'hospitalisations en moins, et zéro décès. Le traitement fonctionnerait quel que soit le variant de la personne infectée. Seul bémol, Merck n'a pas encore publié son étude. Pour l'instant, on n'a pas les données sur les effets secondaires, la décroissance de la quantité du virus dans l'organisme, concernant les personnes les plus âgées. Le laboratoire compte demander en urgence une autorisation de commercialisation à l'Agence du médicament américaine. Par anticipation, il a néanmoins débuté la production du comprimé à grande échelle. Quant aux États-Unis, ils ont annoncé un accord d'achat du médicament, à hauteur de 1,2 milliard de dollars.