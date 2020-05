Traitement du Covid-19 : faut-il arrêter l'administration de la chloroquine ?

Faut-il arrêter de prescrire de l'hydroxychloroquine aux patients atteints du coronavirus ? La question va être ré-examinée par le haut conseil de la Santé publique. Olivier Véran lui a demandé de se prononcer sous 48 heures. C'est une étude de la revue scientifique The Lancet et ses conclusions en défaveur du médicament, qui est à l'origine de la décision du ministre de la Santé.