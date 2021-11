Transat Jacques-Vabre : bientôt le départ

Retournons au Havre où les skippers de la Transat Jacques-Vabre attendent fébrilement le signal de départ. Pour la première fois, la course en double va arriver en Martinique. Selon Louis Bodin, c'est un peu compliqué sur la ligne de départ. Environ 80 bateaux vont partir vers la Martinique. Les grands navires vont devoir aller jusque dans l'Atlantique Sud. Certains mesurent jusqu'à 32 mètres de long. Les plus petits, eux, vont se diriger directement vers la Martinique. Les plus rapides devraient donc franchir la ligne d'arrivée d'ici une douzaine de jours.