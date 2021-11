Transat Jacques Vabre : l'heure du départ

Un départ est toujours un moment particulier. Malgré son expérience, Jérémie Beyou cède encore à l'émotion. Un dernier salut à la famille, aux amis et à ce public qui, depuis dix jours est venu à la rencontre de ces marins. Un soutien d'autant plus apprécié que l'an passé, au plus fort de la pandémie, ils avaient pris le départ de la Vendée Globe en catimini, à huis clos. Ce nouveau voyage, les skippers l'ont préparé jusqu'au tout dernier moment. Premier transat pour Julia et Jeanne, l'un des deux duos féminins de l'épreuve. À bord de leur petit voilier de douze mètres, les jumelles vont se lancer sur 8 000 kilomètres à travers l'Atlantique. Ce dimanche matin, on chargeait les derniers sacs de nourriture. La lyophilisé pour la plupart des concurrents, mais pour Aurélien Ducrox, né à Chamonix, pas question d'oublier ses racines. "Un peu de Tomme de Savoie, on a même du fondu", nous fait-il découvrir. Avec ou sans fondu, les 79 équipages de cette quinzième édition vont franchir la ligne de départ ce dimanche. Cap sur la Martinique que les plus rapides devraient atteindre dans moins de deux semaines.