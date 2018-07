Transition énergétique : Malaunay voit la vie en vert

La transition énergétique est le maître mot de la mairie de Malaunay. Près de 1 600 m² de panneaux solaires ont été installés dans la ville depuis quatre ans. Les toits des bâtiments publics, les maisons, les immeubles et même l'église en sont équipés. Un gain écologique qui permet d'économiser près de 50 euros sur les factures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.