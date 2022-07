Transmission : un savoir-faire haute couture

Pour monter une robe haute couture, il faut en moyenne 200 heures de travail et de nombreuses années d'apprentissage. Aujourd'hui, seconde d'atelier, Déborah Texier a suivi toute sa formation dans la même maison. Il y a huit ans, nous l'avions déjà rencontré. Elle était une toute jeune apprentie chez Stéphane Rolland. Stagiaire, apprentie, première main, seconde d'atelier... toujours sous l'œil attentif de Martine, sa formatrice. Désormais, Déborah est qualifiée pour traduire les croquis et les intentions du couturier. Former la relève est indispensable pour une maison de couture. De cela dépend son aura et sa survie. Dans les grands groupes comme LVMH, la création de l'institut des métiers d'excellence en 2014 était même une priorité. Des trésors vivant garants de l'ADN d'une marque, de son savoir-faire et de son histoire. Anne Daphniet, 17 ans chez Dior a appris la façon de faire par Christian Dior. Aujourd'hui, c'est à elle de la transmettre. Emma, encore apprentie, viendra peut-être grossir les rangs des 200 couturières qualifiées haute couture dans l'Hexagone. Reportage > TF1 | Reportage C. Magne, S. Maloiseaux