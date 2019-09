Transport collaboratif : opportunité ou concurrence déloyale ?

Le transport collaboratif tend à se développer sur le territoire. Il s'agit d'une sorte de livraison de colis lors d'un déplacement privé et tout se fait grâce à une application. C'est le site Cocolis qui se charge de mettre en lien les usagers et les porteurs. Une pratique pointée du doigt par les transporteurs professionnels. En effet, ils y voient une sorte de concurrence déloyale qui pourrait menacer l'avenir des sociétés de transport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.