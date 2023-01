Transport de matières dangereuses : quelles sont les règles ?

Il y a tout juste huit mois sur l’autoroute A7. Ce camion vient de se renverser, sa citerne est remplie de produits toxique inflammable. À l'issue d’une opération de deux jours extrêmement délicate, les pompiers parviennent à la refroidir et évitent son explosion. Mais parfois, l’embrasement est inévitable, comme ce camion rempli de bouteilles de gaz. En 2019, on recensait 38 accidents liés au transport de matière dangereuse. Les plus connus sont les gaz comme le propane, les carburants et les produits radioactifs. Les conducteurs, eux, doivent avoir un certificat, délivré par un organisme reconnu, et suivre une remise à niveau tous les cinq ans. Concernant les camions, ils sont soumis aux mêmes règles que les poids lourds de 7,5 tonnes. Interdiction de rouler entre 22 heures le samedi et 22 heures le dimanche. Des villes vont plus loin et leur interdisent l’accès à certains tunnels ou quartiers, une mesure de précaution. Ces produits peuvent provoquer des incendies compliqués à combattre. Dernière mesure obligatoire, la présence d'extincteurs dans chaque camion. TF1 | Reportage J. Cressens