Transport fluvial : les raisons d'un échec

Dans l'Hexagone, à peine 3% des marchandises sont transportées par voie d'eau, six fois moins qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les bateaux émettent pourtant quatre fois moins de Co2 que les camions. Et une seule barge peut transporter 5 000 tonnes de marchandises, l'équivalent de 200 poids lourds. Pourquoi les entreprises françaises se détournent-elles du transport fluvial ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.