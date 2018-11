Transport : ces grands projets restés dans les cartons

Le projet d'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne ne se fera finalement pas. Un refus qui intervient alors que le dossier a été bouclé depuis longtemps. Cet exemple n'est pas le seul dans l'histoire notre contemporaine. Les grands travaux abandonnés sont presque aussi nombreux que ceux qui ont vu le jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.