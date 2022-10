Transports collectifs : quand les régions passent au gratuit

Dans un hall de gare à Clermont-Ferrand, certaines annonces ont le mérite de vous donner immédiatement le sourire. "Ce samedi et dimanche, tous les TER sont gratuits", explique cette dame. Une offre sans condition qu’importe la destination, le nombre de correspondances ou de voyageurs. La région a donc choisi la gratuité pour l’ensemble de ses 1 300 TER, de ses 800 cars interurbains et de ses 27 autobus de ville. Une aubaine pour Axelle. Pour elle, ce sera direction Lyon (Rhône) avec six personnes de sa famille et une économie de 60 euros environ. Annoncée vendredi, l’initiative a échappé à bon nombre de voyageurs du jour. Pour le comprendre, nous sommes allés à une borne TER pour prendre nous aussi un billet. Sur la machine, rien n’est indiqué, sur l’application non plus. Pour profiter de cette offre, il faut monter directement dans le train sans billet. Un remboursement sera proposé au guichet de la gare à tous ceux qui avaient déjà acheté un billet pour se déplacer entre ce samedi et dimanche. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament