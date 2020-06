Transports : comment l'air est-il renouvelé dans les avions et les trains ?

Pour les transports, les distances de sécurité ne sont plus obligatoires. Dans les trains et les avions, la règle de la condamnation d'un siège sur deux n'est plus appliquée. En contrepartie, le port du masque y est encore exigé. Mais comment l'air est-il filtré et changé dans ces moyens de transport ? Louis Bodin nous éclaire sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.