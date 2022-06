Transports de demain : toujours plus sûrs ?

Pour les motards et les cyclistes, il n'est pas simple de regarder la route et en même temps de suivre un GPS. Désormais, il y aura des solutions dans le futur. Et parmi elles, un casque connecté. Il embarque des lunettes de réalité augmentée pour afficher des informations, comme le trajet à suivre directement dans le champ de vision du conducteur. Les trajets seront plus sûrs dans le futur grâce aussi à des pneus increvables. L'entrepreneur américain Earl Cole, PDG de The SMART Tire Company, a séduit la Naza avec un pneu sans chambre à air en métal tissé façon cotte de mailles. Il pourrait bientôt équiper les véhicules envoyés sur la lune, mais aussi, pourquoi pas, votre vélo ou votre voiture. Mais pour réduire vraiment les risques sur la route, certains, comme Audi, visent l'étape ultime. Laisser la voiture conduire toute seule en gagnant au passage un peu de place dans l'habitacle. La conduite autonome même dans les airs. Ce taxi volant, 100 % électriques, est capable de transporter deux passagers sans pilote. Et 1500 heures de vol test ont déjà été réalisées avec succès. En cas de problème, "il y aura un centre de contrôle qui sera au sol, déporté avec les pilotes et les analystes à l'intérieur. Des gens capables de reprendre la main en cas de nécessité", explique Jean-Christophe Drai, directeur commercial France de Volocopter. Les premiers vols commerciaux sont prévus à Paris pendant les Jeux olympiques de 2024. TF1 | Reportage Y. Khezzar, S. Humblot