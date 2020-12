Transports des vaccins contre le Covid-19 : des entreprises françaises en pointe

À la sortie d'un gros tuyau de l'entreprise Carbonord, des milliers de spaghettis de glace. Une glace spéciale à ne pas confondre à ce que l'on retrouve dans les congélateurs. Celle-là est carbonique et fabriquée avec du CO2. Une glace qui sera utile pour protéger le futur vaccin fabriqué par Pfizer, et ce, pour deux raisons. La première, elle est très froide, à -80° et la seconde est qu'elle n'est pas humide. Après sa fabrication, le vaccin sera donc logé dans un carton conçu spécialement. À l'intérieur, 5 000 doses maximum qui seront plongé 25 kg de glace carbonique. Le but est de protéger le transport, mais aussi de pouvoir conserver le vaccin le plus longtemps possible. Pfizer utilise 25 tonnes de glace carbonique par jour uniquement dans son usine de Belgique. La demande de glace risque donc d'exploser dans les mois qui viennent avec un risque de pénurie, comme ce fut le cas aux États-Unis récemment. Un kilo de glace carbonique coûte en moyenne deux euros. Un business énorme donc pour un vaccin fragile.