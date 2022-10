Transports en commun : un voyageur sur quatre ne paie pas son ticket à Marseille

Il suffit de se poster devant une entrée de métro, et en quelques minutes, ils seront plusieurs à passer les portiques sans ticket. La technique est souvent la même. À Marseille (Bouches-du-Rhône), un voyageur sur quatre ne paierait pas son ticket de transport. Et certains assument. Pour la régie des transports marseillais, cette fraude est un gouffre financier. La ville enregistre 90 millions d'euros de perte en quatre ans, selon la Chambre régionale des comptes. En comparaison, à Lyon, la fraude représentait en 2017 une perte de dix millions d'euros. La RTM, consciente du problème, a créé au mois de mai une brigade de 40 agents chargés de sécuriser les lignes. Ils s'ajoutent aux 260 contrôleurs déjà existants. Mais le phénomène est bien ancré à Marseille. À la gare Saint-Charles, par exemple, les fraudeurs tentent le coup même devant les agents. Et la fraude est encore plus importante dans les bus. Malgré les contrôles, plus de 30 % des passagers voyagent sans ticket. La lutte contre la fraude semble aujourd'hui devenir une priorité. Les contrôles ont augmenté de 20 % en 2022. Et des travaux sont prévus pour multiplier dans les stations les portiques anti-fraudes. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar, S. Fargeot