Transports : la grève peut durer

Le bras de fer risque de durer entre exécutif et syndicats. Certains de ces derniers se préparent déjà à tenir la grève plusieurs jours, voire plusieurs semaines, notamment dans les transports parisiens. À la SNCF, le mouvement se prolongera vendredi, samedi et dimanche. La compagnie ferroviaire a déjà envoyé plusieurs dizaines de messages d'annulation de train. Mais les syndicats ont-ils les moyens de faire durer cette grève ?