Transports : pourquoi Berlin fait beaucoup mieux que Paris

Paris, Berlin, deux réseaux de transports en commun, mais deux réalités très différentes. Si à Paris, le Pass mensuel augmente et atteint 84,10 euros, à Berlin, il baisse et coûte 49 euros par mois. C'est une décision politique, pour inciter les Allemands à prendre les transports. Moins chers, ils permettent aussi d'aller plus loin. Métro, Tramway, Bus, depuis peu, tous les trains régionaux du pays sont inclus. C'est une nouveauté qui réjouit les usagers berlinois. Que dire de la ponctualité ? À Paris, près de 7% des métros affichent un retard. À Berlin, moins d'1% seulement. Sur les quais parisiens, ce résultat ne surprend pas. Si la situation s'est aggravée ces derniers mois, c'est à cause d'une pénurie de conducteurs, mais aussi de matériels. Autre problème, les escalators sont impraticables pour les personnes à mobilité réduite. Sur les 303 stations du métro parisien, seules treize sont accessibles. À Berlin, sur 175 arrêts, 135 sont équipés d'ascenseurs. La capitale allemande fait figure de bonne élève, mais pour Matthias Gibtner, représentant d'association d'usagers, elle est encore en retard. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, G. Parrot; M. Pannetrat