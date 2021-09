Transports : TGV, 40 ans de légende

Il se refait une beauté pour ses 40 ans. Avec un nez aérodynamique aux allures de fusée, le TGV du futur change de couleur et de style. Il est plus économique, plus silencieux et plus confortable. Faire face à la concurrence, c'est tout l'enjeu du nouveau train à grande vitesse qui pourra accueillir 740 passagers au lieu de 600 aujourd'hui. Serons-nous alors plus serrés lors du voyage ? Non, selon la SNCF qui réorganise son train avec plus de rames, plus de secondes classes et donc un projet avec plus d'espaces. Pour vous séduire, un lifting complet est opéré. Les voitures sont 100% connectées à Internet, les vitres plus larges, huit places pour les vélos et un bar agrandi avec écran plat. Les fauteuils nouvelle génération semblent un peu raides mais on promet qu'ils sont confortables. Qu'en est-il du prix ? La SNCF assure que la gamme tarifaire sera la même que celle des TGV INOUI. L'objectif est de faire revenir les voyageurs. Lorsque les Français voyageront à nouveau, ils n'iront pas plus vite. Le train du futur roulera à 320 km/h, la même vitesse que les TGV. Mais la consommation d'énergie sera réduite de 20%. Ce train écologique est pour bientôt. La SNCF a commandé une centaine de rames pour une arrivée sur les rails en 2024.