Traque dans les Cévennes : le fugitif s'est rendu

La nouvelle vient de tomber, il y a quelques minutes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a rappelé que le tireur présumé a été arrêté. Il s'est rendu sans résistance dans la zone de 15 kilomètres carrés où les recherches se sont déroulées pendant quatre jours. C'était une traque intense et difficile pour les 350 militaires qui l'ont recherché nuit et jour. Il y avait huit hélicoptères avec des caméras thermiques pour l'identifier et aussi des équipes cynophiles. Plusieurs équipes ont été mobilisées pour partir à sa recherche dans un terrain compliqué. Une zone très boisée, très escarpée et très touffues où il pouvait bien se cacher. Pour rappel, Valentin Marcone est suspecté d'avoir tué son patron ainsi qu'un autre collègue. Il a tiré plusieurs balles dans la tête de son patron après une remarque de celui-ci. Il a ensuite pris la fuite et s'est caché pendant quatre jours. On imagine ce soir le soulagement des 250 habitants du petit village du Gard à l'habitude si tranquille. Ces villageois ont vécu quatre jours d'angoisses. La suite dans le reportage ci-dessus.