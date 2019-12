Travail de nuit : Monoprix, interdit d'employer des salariés au-delà de 21 heures

Les salariés de Monoprix ne travailleront plus au-delà de 21 heures. Une décision qui a été prise par le tribunal de Nanterre le soir du 29 novembre 2019. Ayant toujours été opposée au travail de nuit, la CGT salue ce jugement. Notons que tous les magasins de l'enseigne sont concernés par cette interdiction, y compris ceux en zones touristiques internationales. Celles-ci disposent de dérogations pour ouvrir jusqu'à minuit et apparemment, le groupe n'aurait pas respecté l'une d'entre elles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.