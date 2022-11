Travail : quelles solutions pour demain ?

Notre travail pollue. À elle seule, l'industrie représente 20 % des émissions de CO2 dans l'Hexagone. Il y a aussi le secteur tertiaire et l'organisation de notre travail. Alors,pour limiter le réchauffement climatique à 2 % d'ici 2100, ce secteur a un rôle clé à jouer. Pour y parvenir, il existe des solutions. Parmi nos métiers, la principale source de pollution se situe dans l'industrie, particulièrement l'industrie lourde, métallurgie, chimie et béton. Elles font déjà de gros efforts et ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 46 % ces 30 dernières années en modernisant leurs équipements notamment. Pour aller encore plus loin, il existe d'autres pistes. L'une des plus prometteuses est la réutilisation du CO2 avant qu'il ne soit rejeté dans l'atmosphère, comme avec ces fours. C'est la spécialité d'Élisabeth Badens, professeure en génie des procédés à l'Université d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône). Cette solution nécessite une technologie de pointe. Mais on peut faire aussi plus simple pour réduire notre empreinte carbone. Par exemple, l'industrie a de gros efforts à fournir en matière de recyclage. Une usine en Picardie valorise 90 % de ses déchets. Le recyclage est aussi un enjeu pour le secteur tertiaire et ses 20 millions d'employés. Nous sommes dans l'immeuble du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Après les jeux, le comité sera dissous. Alors, tout a été pensé pour le réemploi. Une partie des matériels est d'occasion. L'autre est neuf, mais sera réutilisé ailleurs. D'ici 2050, nos bureaux devront aussi réduire nos consommations d'énergie fossile. Enfin, c'est aussi dans notre organisation que nous pouvons mieux faire. Le télétravail a un effet en limitant par exemple nos déplacements. En résumé, d'ici 2050, notre travail devrait être moins gourmand en consommation d'énergie, plus efficace dans le traitement de ses déchets et mieux penser en termes d'organisation de notre emploi du temps. Mais pour réussir tout cela, c'est maintenant qu'il faut agir ! TF1 | Reportage D. Piereschi, C. Aragona, F. Le Goic