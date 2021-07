Travaux et bricolage : les prix de certains matériaux s'envolent dans les magasins

Stéphane vient d'acheter de la peinture pour donner un coup de neuf à ses fenêtres. Tandis que Philippe est en train de refaire sa terrasse. Tous les deux ont confirmé que le prix des matériaux a connu une forte augmentation cet été. Sur tous les rayons bricolage, on constate jusqu'à 10% de hausse à la caisse. Et quand ce n'est pas plus cher, c'est plus rare. Si vous payez plus cher, c'est parce que les prix des matières premières s'envolent. C'est le cas par exemple de celui de l'aluminium dans la fabrication des fenêtres qui a bondi de 61% ou l'acier qui compose les portes de garage qui a augmenté de 57%. La hausse la plus impressionnante est celle du PVC qui atteint 112%. La consommation mondiale repart et les industriels n'arrivent pas à suivre la demande. Pourtant, les prix restent stables pour certains matériaux comme ceux des parquets et des sols en vinyle. "La hausse est absorbée en partie par le fabricant et en partie par le distributeur en réduisant ses marges", souligne Karin Pater, présidente du groupe Ecotherme. En revanche pour les produits qui viennent d'Asie, la hausse est systématique, et peut atteindre jusqu'à plus de 10% pour le sol en jonc. Face à cette hausse générale et inédite des prix, il est préférable d'acheter maintenant parce que les distributeurs arrivent encore à contenir ces hausses tarifaires. Il n'est pas prévu une baisse des prix d'ici à la fin de cette année 2021. Bien au contraire, de nouvelles hausses sont à craindre en magasin dès la rentrée.