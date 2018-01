Traversée de la Manche : après le tunnel, le pont ?

Les Britanniques ont choisi de quitter l'Europe, mais cela n'a pas empêché leur ministre des Affaires étrangères Boris Johnson de faire une bien étrange proposition. Jeudi, il a confié à Emmanuel Macron qu'il voulait "construire un pont entre l'Angleterre et la France". Pour sa part, l'Elysée a balayé ce projet, tandis qu'un ministre français l'a même qualifié de "farfelu". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.