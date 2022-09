Trente-deux réacteurs à l'arrêt : à quand le retour à la normale ?

La France compte 56 réacteurs nucléaires, mais 32 sont à l'arrêt. Pour retrouver un niveau de production aussi bas, il faut remonter à la fin des années 80. À l'époque, il y avait dix millions d'habitants en moins. Le parc tournait à plein régime. On produisait même trop. Trente ans plus tard, le parc est vieillissant et fait craindre au gouvernement un hiver compliqué. Alors, vendredi après-midi, la ministre de la Transition énergétique met la pression sur EDF. Pour Agnès Pannier-Runacher, "EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver. Et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu". Jérémie Haddad, expert en énergies chez EY Consulting, un fin connaisseur du dossier nuance. "L'hiver, c'est long. Ça démarre en décembre, mais ça finit au mois de mars. Donc, en réalité, il peut tout à fait y avoir des réacteurs qui seront remis en service au fil de l'hiver", affirme-t-il. Les réacteurs devraient effectivement redémarrer petit à petit une fois les nombreuses maintenances terminées et les problèmes de corrosion sur certaines pièces résolues. Vingt-trois seront de retour d'ici à fin novembre, quatre en décembre, trois en janvier et deux en février. Mais attention, cela ne veut pas dire que les 56 réacteurs vont fonctionner en même temps. D'autres qui tournent en ce moment vont devoir s'arrêter. Une fois de plus pour de la maintenance. En clair, il y a toujours un risque de ne pas avoir assez de l'électricité cet hiver. Le prochain réacteur sera construit vers la fin de 2023. Après des années de retard, L'EPR de Flamanville, dans la Manche devrait enfin commencer à produire de l'électricité. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Simon-Le-Gall