Trêve de Noël : avez-vous oublié le couvre-feu ?

En France, l'heure est encore aux restrictions. Désormais, au-delà de 20h, vous devez justifier vos sorties. Sur la promenade des Anglais à 18h, les Niçois sont nombreux à se balader. Avant le couvre-feu, les habitants profitent des derniers instants. "On a beaucoup de contraintes ces derniers temps. Et c'est vrai que dépasser un peu la limite, ça fait du bien moralement", souligne une passante. Après 20h vendredi soir, la promenade était quasi déserte. Un restaurant propose des plats à emporter. Pendant le couvre-feu, les pizzas seront disponibles uniquement dans le distributeur. Mais, nous avons constaté la présence de quelques passants dans les rues de Nice (Alpes-Maritimes). Malgré l'interdit, ils veulent prolonger les fêtes de Noël. C'est pour éviter ce type de comportement que la police municipale patrouille tous les jours dans les rues. "En décembre, on a dépassé le chiffre de 1 500 procès-verbaux dressés pour les diverses infractions liées à la crise sanitaire : non port du masque, non respect du couvre-feu", explique Richard Gianotti, directeur de la Police municipale - Nice (Alpes-Maritimes). Place Masséna, le volume sonore de cet après-midi n'a rien à voir avec celui d'hier soir. L'évolution de l'épidémie est préoccupante à Nice. Le taux d'incidence de la ville est l'un des plus élevés de France.