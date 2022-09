Tri des déchets : les Français très mauvais élèves

Réflexe inconscient, chacun d'entre nous jette d'un geste 350 kg d'ordures ménagères par an. Des sacs poubelles, qui le plus souvent, finissent brûlés. À l'incinérateur d'Ivry, 500 camions passent chaque jour à la pesée. 2 300 tonnes de détritus seront déversés dans une fosse du matin au soir. C'est beaucoup, d'autant que bon nombre des déchets n'ont rien à y faire, comme les bouteilles plastiques qui ne seront pas recyclées. Tout est mélangé et envoyé indistinctement dans un seul et même four. Bien sûr, une partie de ceux qui brûlent permet de produire de l'énergie. De quoi chauffer 100 000 logements. Et les résidus de combustion peuvent servir à fabriquer des routes. Mais à terme, ces matières polluantes pourraient s'infiltrer dans les sols. En clair, notre négligence a des conséquences directes sur l'environnement. En région parisienne, à peine 20% des déchets ménagers sont recyclés. L'objectif, d'ici trois ans, est de 55%. D'ailleurs, il existe une piste d'amélioration : la récupération de nos déchets alimentaires. À Gennevilliers (Hauts-de-Seine), par exemple, on les transforme en biogaz. L'opération s'appelle la biométhanisation. Le pays est en train de rattraper son retard en la matière. Et le but, c'est d'arriver à jamais enfouir. Le tri des déchets alimentaires sera obligatoire en 2024. De quoi produire de gaz pour l'agriculture, l'industrie ou le réseau de chauffage urbain. TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Le Goic