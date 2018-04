Le tribunal de grande instance de Paris quitte le Palais de justice de l'île de la Cité

Le déménagement du tribunal de grande instance de Paris est un grand événement dans le monde judiciaire. En effet, le Palais de justice de l'île de la Cité existe depuis le XIIIe siècle. Ce bâtiment a accueilli des procès hors norme, des centaines de milliers d'heures d’audience ainsi qu'une foule de greffiers, de justiciables, de magistrats, d'avocats et de membres du public. Retour en images sur l'histoire du tribunal de grande instance, un lieu riche en souvenirs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.