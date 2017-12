Tribune libre : 700 amateurs traversent Paris en paddle

Ils se sont donné rendez-vous ce dimanche matin sur les berges de la Seine, du côté de Bercy. Près de sept cent amateurs ont traversé Paris en paddle. Une navigation dans le sens du courant et dans la bonne humeur. Découvrez aussi dans notre rubrique, le périple de François Gabart, le marathon des sables au Pérou et le championnat du monde de planche à voile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 03 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.