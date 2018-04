Tribune libre : à 80 ans, il court le marathon de Paris

Dans ce nouvel épisode de Tribune Libre, retour sur le marathon de Paris où quelque 55 000 coureurs se sont élancés depuis les Champs-Élysées et ont parcouru la distance mythique de 42,195 kilomètres. Une de nos équipes est allée à la rencontre de Marc Gaurrand, le doyen de cette 42ème édition. À 80 ans, cet habitué du pavé parisien fêtait ce dimanche sa 25ème participation. Découvrez également dans notre rubrique, les moments forts du Paris-Roubaix 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.