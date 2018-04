Tribune libre : découvrez le bodyboard !

Considéré comme le petit frère du surf, le bodyboard consiste à glisser, allongé sur la planche, en exécutant des figures. La discipline se différencie de son grand frère par une planche plus courte et flexible. Le bodyboardeur doit par ailleurs avoir une paire de palmes courtes pour faciliter le départ sur la vague. Cette dernière servira de tremplin pour réaliser toutes sortes de manoeuvres acrobatiques. Découvrez également dans notre rubrique, la troisième étape de la Coupe du monde de surf en Australie et les Natural Games d'Avoriaz en Haute-Savoie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.