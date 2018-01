Tribune libre : Matthieu Perrot s'essaie au biathlon

Dans ce nouvel épisode de Tribune Libre, Matthieu Perrot s'est mis dans la peau de Martin Fourcade. Le biathlète français a permis à sa discipline de se développer rapidement. On compte plus de 600 pratiquants en France. Découvrez également dans notre rubrique l'escalade de vitesse sur glace et le premier championnat du monde de l'ice dragon boat en Mongolie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.