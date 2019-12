Triomphe de Boris Johnson aux élections législatives : le Brexit se rapproche

Au Royaume-Uni, les Britanniques ont définitivement enlevé l'ambiguïté sur le Brexit. Ils veulent majoritairement sortir de l'Union européenne et ont offert jeudi 12 décembre à Boris Johnson une majorité absolue au Parlement. Mais le Premier ministre conservateur a déjà un nouveau problème, puisque les nationalistes écossais demandent la tenue d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.