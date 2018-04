Le troc se réinvente et revient en force

Le troc, cet illustre mode d'échange sans monnaie perdurent depuis les temps anciens. Se réinventant sans cesse, il a aujourd'hui acquis une dimension plus sociale et plus humaine. Désormais, il ne concerne plus seulement les biens. En effet, le troc s'est étendu aux services. D'ailleurs, les échanges de bons procédés sont devenus très courants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.