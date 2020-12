Trois ans du décès de Johnny Hallyday : les fans présents pour la veillée

Ils auraient aimé que cette nuit ne s'arrête jamais. Une centaine de fans de Johnny Hallyday a pu communier pendant plus de deux heures avec la famille et les amis de Laeticia Hallyday devant la tombe de leur idole. Comme à chaque fois, une veillée a été organisée en présence de Laeticia. "J'ai beaucoup de gratitude pour ces gens qui se sont déplacés", a-t-elle déclaré. Toute la semaine et plusieurs fois par jour, les amoureux du rockeur sont venus lui rendre hommage trois ans après sa mort. Et cela, quitte à braver les interdictions de déplacement pour venir à Saint-Barthélemy. En début de soirée, une dizaine de Harley Davidson a défilé autour du petit cimetière où repose la star, sous les yeux de Laeticia Hallyday. Avec beaucoup de pudeur et de respect, les fans ont laissé la famille se recueillir pendant plusieurs minutes, bercée par les chansons du taulier. Laeticia a ensuite offert un petit verre de rhum et une bougie à toutes les personnes présentes. Les fans sont rapidement invités à se rapprocher de la tombe pour chanter Johnny tous ensemble. Pour eux, Johnny est éternel. Tous se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine.