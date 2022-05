Trois Français canonisés au Vatican

Ils sont dix sur le fronton de la Basilique Saint-Pierre de Rome, six hommes et quatre femmes, à acquérir ce dimanche le statut de "saints". Parmi eux, trois Français. "Nous déclarons et définissons comme saints les bienheureux. Nous les inscrivons au Livre des Saints", proclame le pape François. Charles de Foucauld, militaire devenu prêtre, César de Bus en haut à droite, lui aussi prêtre, et Marie Rivier, religieuse, fondatrice d'une congrégation de sœurs à la Révolution. Une canonisation devant des fidèles du monde entier et en présence de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes. Une fois la formule consacrée prononcée par le pape, de l'encens est déposé auprès des reliques de chaque nouveau saint. "La sainteté est pour tous, car le seigneur nous a appelé à être saints, comme lui est saint", déclare le souverain pontife. Dix saints sont entrés ce matin dans une communauté qui en compte 8 000. À lui seul, le pape François est responsable de plus de 900 canonisations, un record. TF1 | Reportage A. Tassin, D. Xainte