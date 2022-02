Trois jeunes surfeurs sauvent une femme de la noyade à Hendaye

Ils s'appellent Paul Rey, Unai Lobato et Alai Rodriguez. Ils n'ont pas hésité une seconde à se jeter à l'eau. À 11 et 12 ans, ces jeunes surfeurs basques s'échauffaient sur le sable quand ils remarquent une femme en train de se noyer. Pour eux, c'était ce qu'ils devaient faire. Ensemble, les trois amis se sont démenés pour sortir la femme de l'eau. À une vingtaine de mètres de la plage, elle est à bout de forces et apeurée. L'océan était pourtant calme ce vendredi après-midi, mais à 11°C seulement. En état d'hypothermie, la femme est immédiatement évacuée par les pompiers. Les trois garçons, eux, réalisent à peine qu'ils lui ont sauvé la vie. Sur le coup, ils avouent ne pas y avoir pensé. Ils voulaient juste la sortir de l'eau. Leur exploit fait la fierté des habitants de la côte. Pour les surfeurs plus aguerris, ils incarnent les valeurs de ce sport. En effet, ce n'est pas donné à tous les enfants de 11 et 12 ans de se jeter à l'eau pour secourir une personne. Ils ont beau avoir été formés dès leur plus jeune âge aux dangers de l'océan. C'est bien leur courage qui a sauvé une vie. T F1 | Reportage E. Payro, N. Forestier.