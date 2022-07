Trois jeunes tués à Angers

La police technique et scientifique est à la recherche d'indices pour comprendre comment une simple altercation a pu tourner au drame et coûter la vie à trois jeunes dont un mineur de seize ans. "Il y avait un groupe de personnes qui dansait et d'un coup, on a entendu des cris et on a vu une personne s'enfuir", témoigne cet homme. Selon le procureur d'Angers, le suspect âgé de 32 ans aurait eu un premier échange virulent avec les victimes aux alentours d'une heure du matin et serait revenu plus tard armé d'un couteau. Les faits se sont déroulés en plein centre-ville, sur cette esplanade à côté du château d'Angers. L'ancien maire de la ville, Christophe Béchu, aujourd'hui ministre, est bouleversé. Les soirs d'été, cette esplanade est très fréquentée. Les riverains se plaignent régulièrement des nuisances sonores. Toujours selon le procureur de la ville, l'auteur présumé des faits aurait pris la fuite dans les rues adjacentes, couteau en main. D'abord pris à parti par des témoins, il est ensuite interpellé par la police. Il est actuellement en garde à vue. TF1 | Reportage C. Abel, M. Giraud