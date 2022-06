Trois jours de lutte contre les flammes en Aveyron

Alain vient de rentrer chez lui. Il ne reste que des cendres de ses tracteurs de collection. "Pour remonter tout ça c'est impossible, faut avouer", confie Alain, un habitant de Castelnau-Pégayrols (Aveyron). Dans la vallée, 24 heures plus tôt, le feu brûlait déjà. Ce samedi, il était aux portes du hameau. Avant d'évacuer avec six autres habitants, Alain tentait encore de stopper les premières étincelles. Pendant trois jours, 240 pompiers ont lutté pour sauver les habitations et ils étaient aidés par le produit retardant des avions. Il n'y a eu aucune victime, mais près de 400 hectares brûlés. C'est le plus gros incendie jamais observé là-bas. Pour soulager les pompiers, toute la nuit, les agriculteurs des communes voisines ont utilisé leurs citernes personnelles pour ravitailler en eau. Ce dimanche matin, le feu est fixé. Après une nuit dehors, le troupeau a retrouvé sa bergerie. Le secteur restera sous surveillance pendant encore plusieurs jours. TF1 | Reportage M. Debut, Q. Trigodet