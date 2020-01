Trois kayakistes retrouvés morts après une sortie en mer en Baie de Somme

Samedi 11 janvier, trois kayakistes se sont noyés après avoir été renversés par une vague sur la plage du Crotoy en Baie de Somme. Un adolescent a été retrouvé en état d'hypothermie. Ces décès provoquent l'incompréhension sur place, vu que l'activité est extrêmement courante et que les conditions météo n'étaient pas particulières. Mais que s'est-il passé exactement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.