Trois mineurs blessés : les policiers ont-ils percuté volontairement un scooter ?

Une vidéo amateure a été tournée quelques secondes après l'accident. On y voit le scooter et deux adolescents à terre, entourés de trois policiers. Le troisième passager, qui est visiblement blessé à la jambe, a du mal à se déplacer. Méline était dans sa voiture au moment de l'accident et c'est elle qui a filmé la scène. De retour sur les lieux, elle raconte ce qu'elle a vu. Trois adolescents sur un scooter, dont un qui ne portait pas de casque et une voiture de police qui a tenté de les arrêter à plusieurs reprises. “J’étais en fait derrière le véhicule de la police. Au niveau du dos d’âne, il y a eu la première tentative de les faire tomber quand ils ont ouvert la portière. Ça n'a pas fonctionné. Arrivé à ce niveau-là, le véhicule de police a mis un coup violent aux deux-roues et ça les a éjectés. Les jeunes étaient mal-en-point, ils se tordaient de douleur.”, dit-elle. Méline, assure également avoir reçu des pressions de la part de la police. D’après Maître Arié Alimi, avocat des victimes, il y aurait même eu plusieurs tentatives d’intimidation. “On a demandé aux familles de ne pas se présenter à l’IGPN. D’autre part, on a indiqué à au moins une témoin que si elle ne supprimait pas ses vidéos, elle serait placée en garde à vue.”, exprime-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, R. Maillochon, M. Rio