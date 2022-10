Trois mois après la grêle, des maisons toujours endommagées

Trois mois après l'orage de grêle, Julie a été victime d'un artisan peu scrupuleux. Pour elle et sa famille, l'escroquerie est évidente. Des tuiles espagnoles sur-facturées et un acompte de 30 000 euros versés sur 45 000 euros de travaux, la facture a été refusée par l'expert d'assurance. La toiture est à refaire entièrement, mais l'artisan exige le paiement du solde. Pour remettre sa maison en état, il y en a pour plus de 200 000 euros de travaux, et aucune garantie que l'assurance indemnise en totalité. Et pour beaucoup d'autres sinistrés, c'est toujours une longue attente, dans un mobile home pour Léonie et Joseph Nouaille. "Il faut refaire la toiture, les plafonds, l'isolation, les peintures, revoir toute l'électricité... Et puis voilà, on ne peut rien faire", rapportent-ils. Comme des dizaines de sinistrés, ce couple de retraités attend que les travaux avancent, mais leurs assurances sont avares de nouvelles et les rapports d'expertise n'arrivent pas. Plus de trois mois après l'orage, les tuiles manquent toujours et de longs mois de patience pour beaucoup avant de retrouver leurs maisons. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau