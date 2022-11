Trois mois après, la terre brûle toujours à Hostens

À l'extérieur, il fait 11 degrés, mais à quelques mètres sous terre, la température dépasse encore les 600 degrés. "On voit que ça brûle toujours", explique Jean-Louis Dartiailh, maire d'Hostens (Gironde). Depuis trois mois, autour de ce lac, le lignite, une roche proche du charbon, brûle dans des nappes souterraines, rendant le sol particulièrement instable. Autre danger, les arbres peuvent tomber à tout moment. Un arrêté municipal interdit la zone aux promeneurs et aux cyclistes. Les autorités ne craignent pas de reprise de feu cet hiver. Mais dès le retour des beaux jours, les flammes pourraient ressortir parfois à plusieurs centaines de mètres de là. À deux kilomètres du lac, à Hostens, les habitants encore marqués par l'incendie sont conscients des risques. Économiquement, les effets du feu du mois d'août continuent de se faire sentir. Le seul espoir de voir cette terre arrêtée de fumer, ce seraient des pluies régulières et abondantes tout au long de l'hiver. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau