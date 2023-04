Trois mois de conflit : comment en sortir ?

Depuis le début de la contestation, le chiffre d'affaires chez ce coiffeur, en image, a baissé de 300 euros quotidiennement. En finir avec la crise, ici ça signifie dialoguer avec les syndicats dès la semaine du 17 avril. On ne reviendra pas sur les 64 ans, alors peut-être, dit cette cliente, peut-on revenir sur la pénibilité au travail. "Il y a des professions ou il faut accepter de revoir un petit peu la pénibilité.", dit-elle. Le gérant du salon de coiffure, lui, voudrait revoir bien plus largement dans les mois qui viennent, les rapports des Français avec la classe politique. "Peut-être qu'on ne comprend plus les politiques, ou les politiques ne nous comprennent plus.", exprime le gérant du salon de coiffure. Nous quittons ce salon de coiffure pour rejoindre un cabinet de notaire au fond de la cour. Cette employée, en image, rivée sur son téléphone pour connaître la décision du Conseil constitutionnel. Kelly a 28 ans, elle sera dans la rue le 1er mai. "Il faut continuer ... Parce que c'est inadmissible, ce qui se passe.", dit-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta